أبرز 10 مواعيد إجرائية خاصة بالدعاوى القضائية.. اعرفها

تعد المواعيد الإجرائية الخاصة بالدعاوي القضائية، من أهم المعلومات القانونية التى يجب الإلمام بها ووضعها في الاعتبار، فالجهل بإحدى تلك المواعيد قد يؤدي لضياع حق المجني عليهم.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية أبرز المواعيد الإجرائية الخاصة بالدعاوي القضائية، وفقا لما أعلنته النقابة العامة للمحامين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أبرز المواعيد الاجرائية الخاصة بالدعاوي القضائية

ـ استئناف الدعاوي المدنية والتجارية 40 يوما.

ـ استئناف المواد المستعجلة 15 يوما.

ـ النقض في الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما.

ـ الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوماً.

ـ الاستئناف في الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام.

ـ المعارضة في الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام.

ـ الطعن بالنقض في أحكام الجنح والجنايات 60 يوما.

ـ انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات.

ـ انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات.

ـ انقضاء الدعوى في المخالفات سنة واحدة.

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