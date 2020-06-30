محافظ مطروح يناقش قضايا التعليم والتنمية مع شباب المحافظة

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بعدد من شباب المحافظة لمناقشة وطرح الرؤى والأفكار والتأكيد على أهمية دورهم ومشاركتهم فى جهود التنمية، بما يعود بالنفع على محافظتهم.

ناقش اللقاء الذى عقد فى مكتب المحافظ، عددًا من مجالات التنمية ومنها التعليم حيث اقترح الشباب إقامة مدرسة دولية بمطروح، بجانب مناقشة بعض القضايا فى قطاع الصحة وغيره من المجالات والمشروعات التنموية الأخرى، والمشاكل والتحديات الخاصة التي تواجه الشباب.

وقال محافظ مطروح، إنه يتابع جميع الموضوعات والقضايا التى تشغل شباب المحافظة، مؤكدًا حرصه على التواصل مع عدد أكبر من الشباب لولا ما تمر به البلاد حاليًا من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع وجود حلقة وصل دائمة مع الشباب سواء من خلال الاتصال الشخصي أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو مع عدد منهم.