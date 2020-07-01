حظك اليوم الأربعاء 1-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتميز بقدرته على خلق فرص جديده تجعله دائم التميز والتقدم، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك أفكارا مربحة وترى المستقبل مشرقا أمامك والوقت مناسب للتخطيط.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط فينوس في منزل العلاقات تمدك باليقظة الذهنية وبسرعة البديهة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة الراحلة أمينة رزق، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أبريل.