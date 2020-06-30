"الصحة" تعلن أغذية يمكن إضافتها للوجبات الأساسية لتقوية المناعة

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، الأغذية التي يمكن إضافتها للوجبات الأساسية لتقوية المناعة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الأغذية التي يمكن إضافتها للوجبات الأساسية لتقوية المناعة

الأغذية الغنية بفيتامين "سي"، أو "ج"، مثل الموالح كالبرتقال واليوسفي، الليمون، الفراولة، الجوافة، الفلفل الحلو الملون، وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانج.

الأغذية الغنية بفيتامين "أ"، مثل الجزر، الطماطم، البطاطا الحلوة، الكبدة، القرع العسلي، المانجو، الحرنكش، الخضروات الورقية الداكنة، كالجرجير والسبانج.

للحصول على فيتامين "د"، اهتم بالتعرض لأشعة الشمس يوميا من 10 إلى 15 دقيقة، لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين "د" في الجسم، ما يقوي المناعة، ويساعد في الحفاظ على صحة العظام.

الأغذية الغنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء لكن بكميات قليلة، والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، وكذلك منتجات الألبان والبيض والمكسرات.

الأغذية الغنية بالأوميجا 3، مثل زيت الزيتون وبذر الكتان، بذور الشيا، والأسماك مثل الماكريل والتونة.

وأوضحت الوزارة أن تناول الفيتامينات والمعادن اللازمة لتعزيز الصحة والمناعة، بصورة يومية في الوجبات، يغني عن شراء وتناول مصادرها الدوائية في صورة أقراص.