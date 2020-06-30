نائب عزل قها وكيلا لمديرية الصحة بالقليوبية

قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قررت تكليف الصيدلانية سعاد حتاتة نائب مستشفى قها للحجر الصحي، بمنصب وكيل مديرية الصحة بالقليوبية.

وتضمن قرار وزيرة الصحة رقم 436 لسنة 2020، تكليف سعاد محمد عبد الحليم حتاتة أخصائية صيدلة ثان ونائب مستشفى عزل قها، القيام بأعمال وكيل مديرية الصحة بالقليوبية لمدة 3 أشهر.

من جانبهم، قدم العاملون بمستشفى قها للحجر الصحي التهنئة للدكتورة سعاد حتاتة، بمناسبة تكليفها وكيلًا لمديرية الصحة بالقليوبية متمنين لها دوام النجاح والتوفيق.