مدحت العدل يفاجئ مُقلد مشاهير على الهواء.. ويعده بالتعاون معه فنيا

عبّر الدكتور مدحت العدل عن إعجابه بفيديوهات حسين نصار، نجم السوشيال ميديا في تقليد المشاهير، "اكتشفت إننا التقينا أنا وهو، حد قابلني بيه، وبعد ما شوفت فيديوهاته اللي تجنن بعتها لناس أصحابي كتير منهم اللي عرفوني عليه، وهو معايا خلاص".

وتابع "العدل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع على شاشة قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، "يمكن لو كنت شوفتك بس وأنت بتقلد يمكن مكنتش لفت نظيري بس انا افتكرت أن شوفت ليك حاجات مع هالة فاروق، بس أنت ممثل كويس أوي بغض النظر عن التقليد ودمك خفيف وشكلك كاركتر، الموهبة الحلوة نجري وراها، مش كل يوم بنلاقي حد موهوب، وإن شاء الله حسين يكون معانا السنة الجاية".

من جانبه روى "نصار" بداية دخوله لعالم تقليد المشاهير عن طريق الفيديوهات، قائلا: "أنا بحب التمثيل جدا والفترة اللي فاتت ورش التمثيل وقفت بسبب كورونا، وأهلي شجعوني أعمل فيديوهات، مراتي كانت رافضة في البداية إني أمثل واحترمت رغبتها، كانت بتغير عليا عشان كنا لسة متجوزين واتفقنا إني هشتغل في الإعلانات".

وتابع: "مراتي كانت طالبة في كلية إعلام وكان عندها مشروع تخرج عن فيلم قصير، فقالتلي تعالى ونجرب، كنت خايف في الأول بس شجعتني وخدت فيه امتياز، ومن هنا قررت إنها تشجعني".