صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع حملات غلق المقاهي والمحال

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمس السبت، غلق جميع المحال التجارية من الساعة الـ 9 مساءً بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن تستمر المطاعم والمقاهي حتى الـ10 مساءً، مع استمرار إغلاق الأماكن التي يمكن أن تشهد تكدساً في أعداد المواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

ووجه، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم، ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بالتوافق على عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي، مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها، مؤكداً على ارتداء الكمامات الواقية فى جميع المنشآت، ووسائل النقل، والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، مشدداً على تنفيذ تلك القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات، وذلك استكمالا لخطة المحافظة وسلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " COVID-19".

وكلف محافظ الاقليم، رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلي مراعاة تطبيق الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح، والإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعى، وغلق أماكن ألعاب الأطفال، وضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة.

وشدد نور الدين، علي ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم بالمنشآت، واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة، واستمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم والكافيتريات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتلك القرارات، وغلق المحلات.