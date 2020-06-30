محافظ كفر الشبخ يطالب رؤساء المدن بدعم المنظومتين الصحية والشرطية

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات، مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وطالب رؤساء المدن، بضرورة دعم المنظومة الصحية، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره، واستمرار حملات الرش والتطهير والتعقيم بكافة مراكز ومدن المحافظة يوميًا، وتعقيم أماكن التجمعات "نقل جماعي، وأسواق، وماكينات الصراف الآلي، والمكاتب الحكومية"، بالإضافة إلى رش وتطهير الأكمنة ومنافذ المحافظة، وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بضرورة دعم المنظومة الشرطية في تطبيق قرارات الغلق والحظر، على أن يتم الغلق لمدة أسبوع لمن يخالف قرار الدولة، وفي حين تكرار المخالفة يتم الغلق لمدة شهر.

وأكد المحافظ، استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وكذا التأكيد على ارتداء الكمامات الواقية، والقفازات، ومراجعة الشهادات الصحية، وتراخيص النشاط، والنظافة.

وشدد "نور الدين"، على متابعة تنفيذ حملات رفع القمامة الليلية، والمرور على المنظومة الصحية، والتأكد من عدم إقامة الأسواق ومنع وفض كافة التجمعات، كما أكد على حملات التطهير والتعقيم اليومي للمدارس، والجامعات، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، ورصد أي أخطاء وسرعة التعامل معها، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على حصر جميع مشكلات المرافق "مياه، صرف صحي، كهرباء، الري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على عدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيجري التعامل بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون على المخالفين وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، ومصادرة المعدات ومهمات البناء، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.