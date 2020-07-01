بعد شفائه من كورونا.. مصطفى درويش يفتح مطعمه للفقراء: خير ربنا

قال الفنان مصطفى درويش عبر حسابه على موقع تويتر، إنه سيفتح مطعمه الخاص لغير المقتدرين وذلك بعد شفائه من فيروس كورونا.

وكتب درويش: "فرحتي ما تتقدرش بإن مطعم (بيت روقة) رجع للخير من تاني، (بيت روقة) من بكرة مفتوح لأي حد غير مقتدر ياكل ويشرب والحساب وصل من دعواته بس وده خير ربنا مش مني ولا صدقة مني والله ده مال بتاع ربنا بس وأنا مكلف بتوزيعه.. دعواتكم".

مصطفى درويش، الذي شارك في مسلسل "100 وش" خلال رمضان، أعلن مؤخرا شفاءه من فيروس كورونا بعد معاناته أسبوعين كاملين مع المرض، كما أكد نيته للتبرع بالبلازما الخاصة به لمرض كورونا.