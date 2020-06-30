خروج 99 متعافيا من مستشفيات العزل في 4 محافظات

تواصل خروج المتعافين من مستشفيات العزل فى العديد من المحافظات بعد خضوعهم للعلاج المقرر من قبَل وزارة الصحة وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وسجلت المستشفيات خروج 99 متعافياً، فى مقابل تسجيل إصابات جديدة بين المواطنين والأطقم الطبية وخضوعهم للعزل إما فى المستشفيات أو فى منازلهم، تزامناً مع شن حملات ميدانية لمتابعة مدى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الوقائية.

فى الأقصر، أكدت مصادر طبية بمستشفى عزل إسنا التخصصى، خروج ١٦ متعافياً بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، من بينهم 3 كانوا فى العناية المركزة، مشيرة إلى أنهم خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ«pcr»، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، رغم أن عدداً منهم كان يعانى من أمراض أخرى مزمنة، وبهذا يصل إجمالى المتعافين بالمستشفى، منذ تخصيصه لعزل مصابى الفيروس، إلى ٨١٣ متعافياً، فيما أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قراراً بعودة جميع العاملين بالمصالح الحكومية بكامل قوتهم بدءاً من غد الأربعاء، ومنح الموظفين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس إجازة استثنائية 14 يوماً من تاريخ الإبلاغ أو حتى الشفاء، على أن يتم تقسيم العمل بين الموظفين بالتناوب من قبَل رؤساء العمل بنسبة 75% حضور لكل إدارة و25% إجازة استثنائية من قوة كل إدارة بما لا يؤثر بالسلب على سير العمل، وارتداء الكمامات لجميع العاملين بمقر العمل واستخدام المطهرات.

وفى بنى سويف، صرح مستشفى الواسطى المركزى بخروج ١٦ حالة جديدة بعد تماثلهم للشفاء، وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف «كورونا» لتذليل العقبات التى قد تواجه المنظومة أولاً بأول، وأثنى المحافظ على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الطبية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن خروج 72 متعافياً من مستشفيات العزل، مؤكدة، فى بيان لها، أن عدد الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس وصلت إلى 211 حالة، وتم تسجيل 45 حالة إيجابية مقابل 47 حالة كشفت التحاليل سلبيتها، وجرى عزل 5 حالات إيجابية فى مستشفى العريش و8 حالات فى مستشفى بئر العبد، بالإضافة إلى 6 حالات عزل منزلى.

وتماثلت 6 حالات للشفاء بمستشفى قطور المركزى، التابع لمديرية الصحة بالغربية، وتم السماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم ليرتفع إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 100 حالة منذ بدء استقبال المستشفى المصابين بالفيروس، وسط جهود مكثفة من الأطقم الطبية لرعاية المصابين.

القليوبية تسجل 68 إصابة جديدة

وسجلت محافظة القليوبية، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الرسمية، 68 حالة إصابة، علاوة على 8 حالات أخرى محولة من مستشفيات خارج المحافظة و5 حالات وفاة، وقالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، إن 5 متعافين غادروا المستشفى متوجهين إلى منازلهم لاستكمال المرحلة الثانية من العلاج طبقاً للبروتوكول المتبع مع حالات التعافى، فيما كشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة أن مركز ومدينة بنها سجل أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدن قها والعبور والقناطر الخيرية أى إصابات جديدة، فيما اتهم مواطن مسئولى مستشفى خاص فى بنها بالاستيلاء على متعلقات والده المتوفى بـ«كورونا»، فى العناية المركزة بالمستشفى، عقب وفاته، فى المحضر رقم 1305 إدارى قسم بنها ثان، وقال المدعى فى التحقيق إن متعلقات والده عبارة عن خاتمين وساعة يد وحافظة نقود.

شفاء قيادى بجامعة مدينة السادات

ونجح فريق طبى فى مستشفى الباجور للعزل بالمنوفية فى إجراء ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا دون مضاعفات، وجرى وضع المولود داخل قسم الحضانات وحالته مستقرة، فيما أكد مصدر طبى إصابة الدكتور محمد متولى، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى السابق، بفيروس كورونا، عقب إجراء المسحة التى تبين الإصابة، حيث شعر بوجود بعض الأعراض عليه والتى تستدعى إجراء الفحص الإكلينيكى والأشعة اللازمة وجرى نقله إلى مستشفى أبوخليفة للعزل الصحى، وأعلنت جامعة مدينة السادات عن تعافى الدكتور ممدوح عرفة، عميد معهد الدراسات البيئية بالجامعة، وخروجه من العزل.

وعلى صعيد الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملات على المطاعم والمقاهى للتأكد من اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة فى ظل عودة الحياة لطبيعتها تدريجياًً، وشددت الحملات على السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات فى جميع المنشآت ووسائل النقل وغلق أماكن ألعاب الأطفال، مع حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات، وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدى فى مدخل المنشأة، والتشديد على استمرار حظر تقديم الشيشة، والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية.

وأصيب مشرف تعقيم وممرضة ضمن الفريق الطبى بعزل المستشفى العام بالإسماعيلية وجرى عزلهما بنفس المستشفى بعد ثبوت إيجابية تحليل كل منهما، فيما توفى الدكتور عبدالرحمن فتيح بمستشفى العزل بالإسماعيلية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا وقدمت نقابة الصيادلة نعياً لأسرته.