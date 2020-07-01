حظك اليوم الأربعاء 1-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجدي الدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه لعمله وتأديته له بحرفيّة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم نشاطا ويدعم أعمالك وتنجح في كل ما تحاول إنجازه.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تكون الصداقة والحب اليوم ملاذا من الهموم بالنسبة لك.. فلا ترفض مشاركة المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.