الضبع: ثورة 30 يونيو استأصلت ورم "الإخوان المنافقين" من مصر

قال الكاتب الصحفي محمود الضبع إن ما حققته ثورة 30 يونيو من إنجازات فى ذكراها السابعة تحتاج لمجلدات وكتب لكى نحكى عنها، وهذه ثورة صنعها المصريون بالتفافهم حول القائد والرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 30 يونيو 2013، ونتذكر المشهد الذى لم نشاهد فى التاريخ من قبل، فقد استأصلت الثورة ورم خبيث كاد أن يفتك بمصر، والورم اسمه "الإخوان المنافقين"، هذا الورم الذى حاول أن يختطف الوطن بعد ثورة 25 يناير، وأراد الشعب أن يصحح المسار بثورة 30 يونيو.

وأضاف الضبع خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار: "ثورة 30 يونيو إيجابيتها ليست كانت على مصر فقط ولكنها جددت الحياة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وشهدنا هذا بعد عام 2011 بتوغل وتربص الجماعات الإرهابية فى المنطقة العربية واستهداف مصر، وكى نقيم ثورة 30 يونيو الثورة يجب أن نقرأ الأرقام قبل وبعد ففى الجانب الاقتصادى كانت نسبة النمو 2%، قفزت الى 5.5%، بفضل كم المشاريع التى شيدتها الدولة خلال الست سنوات الماضية. ودعا الضبع المصريين الدخول على موقع رئاسة الجمهورية الذى تم إطلاقه أمس لمشاهدة الانجازات، التى جميعها توحى بالفخر والعزة بهذا الوطن.

وأوضح أن ثورة 30 يونيو تذكرنا بشهدائنا الأبرار فلولا تضحياتهم لما وصلنا لهذه المرحلة، ثورة 30 يونيو انتصرت للشباب وتغيرت كافة الملامح فى تعامل الدولة مع الشباب، بفتح جسور التواصل بين الرئيس والشباب، ويوجد اليوم قيادات بالوزارات والمحافظبن ونوابهم فى سن الثلاثين والاربعين، ثورة 30 يونيو تحتاج أن ترسخ فى وجدان الـ100 مليون مواطن مصرى ويتوارثها الأجيال ليعرف الجميع ملحمة التفاف الشعب حول رئيسه، ثورة 30 يونيو نتذكرها فى كل مؤتمر يعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي فى افتتاح أى مشروع ويجول بخاطرنا ماذا لو لم تنجح هذه الثورة والإجابة أننا لن نشاهد مثل هذه المشروعات، ثورة 30 يونيو أثارها فى المشروعات التى غزة الصعيد الذى ظل مهمشاً لعقود طويلاً بعيداً عن التنمية ... شاهدنا كم المشاريع التى نفذتها الدولة للصعيد لتغير ملامحه .. من أسوان لبنى سويف فهناك قرى لأول مرة تدخلها مياه الشرب والكهرباء ونحن فى القرن الواحد والعشرين.