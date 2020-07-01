مصر للطيران: 29 رحلة منتظمة للخليج وأمريكا وأوروبا

أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن تسيير 14 رحلة لوجهات مختلفة اليوم الأربعاء.

وقال زكريا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن التشغيل سيكون منتظم لـ29 وجهة بشكل منتظم لدول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأوضح زكريا أن من الغد ستعمل شركة مصر للطيران بطاقة 30% فقط من اجمالي طاقتها مشددًا على انه طوال الفترة الماضية لم تتوقف الشركة عن الاستعداد لاعادة العمل.

وأكد زكريا أن معظم الدول يشترط اقرار يوقعه الراكب قبل الوصول أنه لم يخالط أي مريض ولم تتعدى درجة حرارته 38 وان يتصل بالجهات الصحية حال شعوره بأي أعراض لافتًا إلى أن بعض الدول طلبت شهادة pcr للدول التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

ونصح رئيس القابضة لمصر للطيران ركاب الرحلات الدولية الدخول للمطارات قبل موعد الرحلة بـ4 ساعات لتنفيذ الاجراءات الاحترازية الكاملة.