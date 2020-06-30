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مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات مباشرة لمدريد وبرشلونة

كتب:

أيمن حمزة
11:31 م | الثلاثاء 30 يونيو 2020
مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات مباشرة الي مدينتي مدريد وبرشلونة

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات مباشرة الي مدينتي مدريد وبرشلونة

أعلن مكتب مصر للطيران بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن تنظيم رحلات منتظمة مباشرة إلى مدينتي مدريد وبرشلونة، وذلك بالتزامن مع استئناف الشركة رحلاتها الجوية بعد توقف لمدة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مكتب مصر للطيران في مدريد، أن الشركة تسيير رحلاتها بشكل منتظم إلى 30 مطار دولي بشكل مبدئي اعتبارًا من الأول من يوليو، بينها أيضا الطيران المباشر إلى مدينتيّ مدريد وبرشلونة.

وناشد مكتب مصر للطيران بمدريد، المواطنين الراغبين في السفر من وإلى مصر التواصل مباشرةً مع شركة مصر للطيران لحجز التذاكر وتوجيه أي استفسارات في ذلك الشأن فيما يتصل بالإجراءات الصحية الوقائية اللازمة.

 