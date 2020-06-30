مصادر: ارتفاع نسب تشغيل رحلات مصر للطيران خلال الأسبوع الأول لـ 65٪

أكدت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، أن مكاتب حجز الشركة وأنظمة الحجز، سجلت إرتفاعًا ملحوظًا في حجز الرحلات، مشيرة إلى أن متوسط نسبة حجز الرحلات بلغ حتى الآن حوالي 65٪ مع بدء تشغيل الرحلات المنتظمة اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح الغد.

وأعلن الطيار رشدي زكريا، أن متوسط نسبة امتلاء الطائرات على شبكة خطوط شركة مصر للطيران، خلال الأسبوع الأول بلغت 65%، متوقعًا سرعة تعافي صناعة النقل الجوي طبقا لمؤشرات حجز التذاكر وإقبال الركاب على السفر، بعد توقف حركة الطيران منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنطلاق 38 رحلة جوية دولية غدًا الأربعاء تقل على متنها 3236 راكبًا، من جنسيات مختلفة.