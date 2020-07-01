ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في نيجيريا إلى أكثر من 25 ألف حالة

سجلت نيجيريا، 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25133 حالة مؤكدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكشف المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، إحصاء 9402 حالة شفاء من الفيروس ووفاة 573 مصابا منذ ظهور الوباء في البلاد.

عدد مصابي كورونا في غانا يقفز إلى 17741 حالة

وفي غانا، أعلنت السلطات الصحية، ارتفاع أعداد المصابين بالوباء إلى 17741 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 390 إصابة جديدة.

وكشفت المصادر ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 13286 في حين بلغ عدد حالات الوفاة 112 وفاة.