الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن الوفاء للأوطان

قررت وزارة الأوقاف تغيير موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون عن "مفهوم الوفاء للوطن"، ويكون خطيب الجمعة بمسجد السلطان حسن الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، ويتم بث الجمعة عبر التلفزيون المصري، مع استمرار رفع أذان النوازل في باقي المساجد.

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّ الجمع ستكون بذات الضوابط الإجرائية التي تمت بها إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع اقتصار إقامة الجمعة على مسجد السلطان حسن فقط ورفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال.

وقدمت الوزارة، اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أي من وسائل الإعلام أو الصحفيين أثناء صلاة الجمعة مراعاة للضوابط الإجرائية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة أنّ الوفاء للأوطان دليل على نبل صاحبه وطيب معدنه وأصله، بل وحسن فهمه لدينه، فالحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وإذا أردت أن تعرف أصالة إنسان فانظر إلى مدى وفائه لوطنه وحبه له واستعداده للتضحية في سبيله.