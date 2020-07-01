وزير النقل يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات السكك الحديدية والشركات المنفذة لنظم الاشارات 

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعا مع قيادات هيئة السكك الحديدية ومسئولي الشركات العالمية المنفذة لمشروعات تحديث وتطوير نظم الاشارات وذلك لمتابعة معدلا تنفيذ هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية وفي بداية اللقاءأكد الوزير على حرص الوزارة على استمرار تنفيذ كافة مشروعات النقل بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مواقع العمل.

ثم استعرض الوزير موقف مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة / الاسكندرية بطول 208 كم والذي تنفذه شركة تاليس العالمية حيث تم دخول عدد ( 9) أبراج إشارات رئيسية في الخدمة هم (قويسنا –بركه السبع- ايتاي البارود- كفر الزيات - ابو حمص – طوخ – سندنهور- كفر الدوار – قها ) و دخول عدد ( 4) أبراج إشارات ثانويه في الخدمة وتطوير نظم التحكم لعدد 45 مزلقان ، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط بني سويف/ اسيوط بطول 250 كم والذي تنفذه شركة الستوم العالمية حيث تم دخول عدد 4 ابراج اشارات التشغيل وهي (أبوقرقاص , مغاغة, الروضة, بني مزار) بكهربة إشارات بطول 50 كم وتشغيل 18 مزلقان أوتوماتكيا كما تابع الفريق مهندس كامل الوزير معدلات تنفيذ مشروع نظم الإشارات على خط أسيوط / نجع حمادي بطول 181 كم والذي تنفذه شركة تالس العالمية حيث تم دخول برج اشارات جزيرة شندويل الخدمة والذي يتحكم في مسافة بطول 12 كم.

وجاري العمل ببرج المراغة ( نسبة تنفيذ88%)ومن المخطط دخوله الخدمه مع 4 مزلقانات والمنطقة الاوتوماتيكية مابين جزيرة شندوبل والمراغة بطول 11 كم منتصف اغسطس 2020كما من المخطط دخول برج طهطا الخدمة مع عدد 5 مزلقانات والمنطقة الاتوماتيكية بين المراغة وطهطا بطول 12 كم سبتمبر 2020

و تابع الوزير مشروع تطوير نظم الاشارات على خط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد والوصلة ما بين الزقازيق / ابوكبير بطول 214 كم حيث استعرض وزير النقل الأعمال الجارية بالمشروع والاعمال المخطط الانتهاء منها حتى ديسمبر 2020 حيث سيتم دخول برجي ابوحماد وشبلنجة الخدمة وجاري العمل في برجي منيا القمح والشبانات لدخولهما الخدمة مع بداية عام 2021 ووجه وزير النقل باتخاذ كافة الاجراءات والتدبير الخاصة بدفع معدلات التنفيذ والعمل على مدار الساعة وتكثيف الاعمال وتكثيف توريد المعدات والاجهزة والخامات الخاصة بالمشروعات لسرعة الانجاز

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير الى أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات ، بالاضافة الى متابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

مضيفا أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات لعدد (14) مشروع بإجمالي تكلفة (46.8) مليار جنيه و تم التعاقد علي وجاري تنفيذ عدد (5) مشروعات بإجمالي تكلفة (9.8) مليار جنيه تشمل إنشاء عدد ( 86) برج رئيسي وعدد ( 74) برج ثانوي بإجمالي أطوال 971 كم و من المخطط البدء في تنفيذ عدد (9) مشروعات بإجمالي تكلفة (37) مليار جنيه اعتبارا من 1 / 7 /2020.