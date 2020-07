ونحب تاني ليه و الحرامي والعبيط.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "المشخصاتي" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "صاحب صاحبه" الساعة 8 مساء، وفيلم "الحرامي والعبيط" الساعة 10 مساء، وفيلم "فرقة بنات وبس" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة MBC2

عرض فيلم Blades of Glory الساعة 4 عصرا، وفيلم The Angry Birds Movie الساعة 6 مساء، وفيلم Love the Coopers الساعة 8 مساء، وفيلم We're The Millers الساعة 10 مساء.

قناة سيما

عرض فيلم "البريء" الساعة 4 عصرا، وفيلم "هنا القاهرة" الساعة 7:30، وفيلم "ليلة القبض على فاطمة" الساعة 11 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"الشهد والدموع" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "في ال لا لا لاند" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "العندليب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"حجر جهنم" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "فلانتينو" الساعة 11 مساءً، و"ونوس" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "الخروج" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" الساعة 3 عصرا، وبرنامج "لعلهم يفقهون" الساعة 5 مساء، وبرنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء، وبرنامج "تع اشرب شاي" الساعة 11 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج "ميكروفون" الساعة 5 مساء، وبرنامج "يحدث في مصر" الساعة 10 مساء، وبرنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساء.