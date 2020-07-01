الصحة تستكمل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تستكمل وزارة الصحة والسكان، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال العضلي المسمى بـ"السولك"، اليوم في جميع المحافظات للمواليد من شهر 1-1-2016 وحتى 22-3-2018.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنّ التطعيم سيكون عن طريق الحقن في الذراع للأطفال المستهدفين من الحملة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت 9 يونيو الماضي، حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال، مستهدفة مواليد 2016 بداية من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018.

وطالبت الوزارة، الأمهات، بإحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم، وشددت على أهمية أن يكون هناك مرافق واحد مع الطفل لمنع التزاحم، مشيرة إلى أنّ التطعيمات متوفرة بمكاتب الصحة.

واستهدفت الحملة التطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة 6 ملايين طفل، وتهدف لمنع خطورة 15 نوعا من الأمراض، كما يسمح للأطفال الأجانب بالتطعيم، ويكون بالحقن وليس جرعات الطعم الفموي، وأن التطعيم يتم بالحقن سولك الجزيئي بجرعتين يفصل بينهما شهر.

وجرى تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.