القبض على تشكيل عصابي سرق خزينة مصنع بالسويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، من القبض على تشكيل عصابي، قام بسرقة خزينة مصنع للزيوت بالمنطقة الصناعية، بحي عتاقة، ونقلها إلى مدينة القنطرة.

ونجح ضباط المباحث من ضبط التشكيل وإعادة نصف مليون جنيه كانت بالخزينة، فيما بدأت النيابة العامة بالسويس تحقيقاتها في الواقعة.

كان مدير أمن السويس اللواء رجب عبدالعال، تلقى بلاغا بسرقة خزينة من داخل أحد كرافانات مصنع للزيوت بالمنطقة الصناعية بالسويس.

وقام اللواء عامر محمود مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أيمن عبدالحميد رئيس مباحث المديرية لضبط المتهمين.

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة عتاقة بالسويس، أن وراء جريمة السرقة، ثلاثة أشخاص كانوا يعملون داخل موقع المصنع بالمنطقة الصناعية.

وقام المقدم أحمد داود رئيس مباحث قسم شرطة عتاقة، بالقبض على المتهمين الثلاثة، واستعادة المسروقات والتي قدرت بنحو نصف مليون جنيه، واعترف المتهمون أنهم قاموا بسرقة الخزينة ونقلها بكامل محتوياتها إلى مدينة القنطرة.