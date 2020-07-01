"نقل البرلمان": "الإرهابية" وراء شائعة تمويل البنوك المصرية لسد النهضة

اتهم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جماعة الإخوان الإرهابية بأنها وراء شائعة ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل عملية بناء سد النهضة الإثيوبي، مشيدا بالنفي القاطع من اتحاد البنوك لهذه الشائعات، وتأكيده أن ما يثار حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي لا أساس له من الصحة نهائيا.

ووجه زين الدين في بيان له أصدره، اليوم، تحية قلبية للمصرفي القدير محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، على تصريحات التي أكد فيها أن ما تم تداوله بشأن تمويل بنوك مصرية أو تعمل في السوق المحلية المصرية بتمويل سندات لبناء سد النهضة لا يمكن تصديقه، وغير معقول، وأن تلك الشائعات سبق وأن روج لها مغرضون أكثر من مرة ونفاها البنك المركزي المصري في وقت سابق.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن جميع البنوك المصرية وطنية ولايمكن أن تساهم في أي مشروعات فيها ضرر على مصر، مؤكدا أن جميع الشائعات والأكاذيب في مثل هذه القضايا لاتخرج إلا من جماعة الإخوان الإرهابية، وكان اتحاد بنوك مصر قد أهاب بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات أو أخبار والحرص على التأكد من صحتها ودقتها من مصادرها الرسمية.