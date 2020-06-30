ماجد عبدالفتاح: سنطالب بالتدخل الفني والسياسي بمفاوضات سد النهضة

قال السفير ماجد عبدالفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن اللجنة الخماسية التي شكلت من الجامعة العربية ستجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة، بعد نصف ساعة من الآن، من أجل تنسيق المواقف وأن لا ينفرد الاتحاد الأفريقي بهذا بملف سد النهضة، وضمانا لكل الحقوق العربية والتي تجتمع على ضفاف نهر النيل.

وأضاف عبدالفتاح، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن اللجنة ستطلب من الأمين العام للأمم أن يتدخل على المستوى الفنى والسياسى، وتابع: "الأمم المتحدة دائمًا ما تنادي بتفادي النزاعات النزاعات وإعطاء الإنذار حال ذلك، ومصر أعطت الإنذار المبكر منذ فترة وأمس أعطت إنذار آخر".

وأكد المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن الكرة فى ملعب الاتحاد الإفريقى الآن، نطالب بمشاركة خبراء مياه من الأمم المتحدة فى مفاوضات سد النهضة، وتابع: "لا بد أن تسير مفاوضات الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة معاً".

وأوضح عبدالفتاح أن مصر والسودان متفقتان على أن سد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين، ومتطابقان تمامًا.