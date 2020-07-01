صرف 1.3 مليون جنيه مساعدات لغير القادرين خلال يونيو بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار متابعة جميع شكاوى المواطنين، ومراعاة الحالات الإنسانية خاصة من المرضى، ومد يد العون لغير القادرين والتيسير عليهم، خاصة فى ظل أزمة جائحة كورونا.

وقال "شعيب"، اليوم، إن المحافظة أنهت صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين من أهالب مطروح، بإجمالي مبلغ مليون و302 ألف جنيه لـ851 مستفيدًا، خلال شهر يونيو الماضي.

وأكدت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، أنه خلال الشهر الماضى حولت المحافظة 63 مواطنًا للعلاج بمستشفيات خارج المحافظة، وتكفلت المحافظة بجميع نفقات علاجهم بإجمالي مبلغ 897.6 ألف جنيه.

وأضافت: أنهينا صرف مساعدات علاجية شهرية لـ83 مستفيدًا باجمالي مبلغ 78.5 ألف جنيه، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية مختلفة بإجمالي مبلغ 326 ألف لـ705 مستفيدًا من المواطنين غير القادرين، لإعاناتهم على أعباء الحياة في ظل الظروف الراهنة والآثار السلبية لجائحة كورونا.