كارول سماحة تعلن موعد طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة

من المنتظر أن تطرح الفنانة كارول سماحة فيديو كليب لأغنيتها الجديدة خلال الساعات المقبلة.

ونشرت "كارول" عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" صورة لتشويق جمهورها للأغنية الجديدة وعلقت: "اليوم الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت لبنان والساعة 3 بتوقيت مصر، فيكن تحضروا لأول مرة كليب الجديد".

وأكدت "كارول" بأنه سيكون هناك ضيف بالفيديو كليب قائلة: "‏مفاجأة الكليب ضيف مميز وقريب للقلب، وكلنا منحبوا مين هو يا ترى؟".

يذكر أنه يوم الإثنين الماضي كانت هنأت المطربة نانسي عجرم ،المطربة كارول سماحة عبر تويتر بعد طرح الأخيرة لكليبها الجديد "Bon voyage"والذي تقوم بغنائه باللغتين الفرنسية واللهجة المصرية.

وكتبت نانسي: "أجمل ما نقوم به هذه الأيام هو نشر السعادة، مبروك كارول على أغنيتك الجديدة، دائما مليئة بالطاقة والإيجابية".

وتم تصوير الفيديو كليب كارول في مصر بعدد من الأماكن السياحية مع المخرجة بتول عرفة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الكليب تجربة خاصة ومختلفة تخوضها كارول سماحة، حيث تغني باللغتين العربية والفرنسية، وذلك بالتعاون مع شركة الإنتاج "لايف ستايلز ستوديوز"، في أول تعاون بينهما.