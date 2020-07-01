الكرنك يستقبل أول زائرة بعد فتحه.. إليزا لـ "الوطن": كل شئ على ما يرام

استقبل معبد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، أول السائحين الزائرين عقب قرار وزارة السياحة والأثار بفتح المواقع الأثرية تدريجًيا بدءًا من مطلع الشهر الجاري، في ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

"الوطن" التقت بأول زائرة أجنبية لمعبد الكرنك، تدخل عبر البوابات الفرعونية، بعد آخر زائر خرج منها منذ أكثر من 3 أشهر.

"إليزا جوتنبرج" سائحة فرنسية، أكد في حديثها أنها كان من أشد الحريصين على أن تكون من أوائل الزائرين اليوم للمعبد عقب قرار الفتح التدريجي والذي وصفته بالمنقذ للسياحة خاصة في مدينة الأقصر.

ولفتت "جوتنبرج"، إلى أنها كانت من ضمن السائحين الذين كانوا في الأقصر قبل قرار تعليق حركة الطيران لكنها لم تستطع إنجاز استعدادتها وتخلفت عن مغادرة البلاد عقب تطبيق قرار حظر الحركة، فظلت بالأقصر منتظرة بفارغ الصبر إعادة فتح المعابد لزيارتها مجددًا أكثر من إعادة حركة الطيران على حد وصفها.

وأكدت السائحة الفرنسية، أن كل الأمور بالمعبد اليوم كانت على ما يرام، فأعمال التعقيم والتطهير مكثفة جدًا وتشمل مركز الزوار ودورات المياه والمقار الإدارية، كما تم إقامة بوابات ذاتية التعقيم مرت من خلالها اليوم، فضلًا عن وجود العديد من الضوابط والإجراءات الخاصة التي نظمت دخولهم اليوم كزائرين وتوجيهات مكررة باستمرار تحث على التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة بين كل زائر، وارتداء الكمامات.

وأضافت الفرنسية أنها ستقوم بزيارة باقي المعالم الأثرية التي تقرر إعادة افتتاحها حتى يتثنى لها القيام بجولة سياحية ساحرة قبل مغادرة المدينة التي لم تشعر يومًا أثناء إقامتها بها الفترة الماضية سوى أنها في بلدها الأصلي، مؤكدة على تكرار الزيارة مرات ومرات للاستمتاع بسحر المدينة التي كانت عاصمة مصر القديمة في أحد الأزمنة الفرعونية.

واستؤنفت عملية استقبال السائحين في 4 مواقع آثرية بالأقصر، من بين 8 مواقع على مستوى الجمهورية، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب الإغلاق الذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها وزارة الآثار والسياحة، تزامنًا مع ظهور جائحة فيروس كورونا العالمية.

وأوضح مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، أنه وقع اختيار وزارة السياحة والآثار، على 4 مناطق بمحافظة الأقصر، بدأت الفتح التدريجي اليوم، مشيرا إلى أن هذه المناطق هي مجمع معابد الكرنك ومتحف الأقصر والدير البحري "حتشبسوت" ومقابر وادي الملوك، وهي من الأماكن التي تأتي على رأس القائمة في جداول الزيارات السياحية.