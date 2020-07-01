نائب محافظ سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي ومستشفى المراغة المركزي

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، في جولة ميدانية بمركز ومدينة المراغة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومستشفى المراغة المركزي، لمتابعة سير العمل بتلك المواقع الخدمية، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ نائب المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والذي يقدم أكثر من 45 خدمة محلية مميكنة للمواطنين منها إصدار رخص البناء والمحال التجارية، والشكاوى، ورخص إشغال الطريق وموافقات توصيل المرافق، وغيرها من الخدمات التى تهم المواطنين.

وقال "القاضي"، خلال الجولة التي رافقه فيها حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، إن المحافظة تشهد طفرة كبيرة على مستوى المراكز التكنولوجية، مشيرا إلى أنه تم تزويد تلك المراكز بنظام مرتبط بخط ربط مع الجهات المعنية، والأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى تفعيل خدمة "Qr" لاستعلام المواطنين عن الخدمة، موجها باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وأعمال التطهير والتعقيم المستمر لأماكن استقبال المواطنين بالمركز.

كما تفقد نائب المحافظ، مستشفى المراغة المركزي، للاطمئنان على سير العمل به وانضباط العاملين، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن جولته التفقدية للمستشفى تأتي في إطار تنفيذ توجيهات محافظ سوهاج، وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.

ووجه " القاضي"، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم، والحفاظ على نظافة المستشفى وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم به.