مع بدء صرفها اليوم.. كيف تستعلم إلكترونيا عن أحقية العلاوات الخمس؟

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخمس المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية، اعتبارًا من اليوم.

ويمكن للمواطن الاستعلام الكترونيًا عن استحقاق صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات من خلال إدخال الرقم التأميني والرقم القومي لمستحق المعاش.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

- الدخول على رابط الهيئة القومية للتأمينات من هنــــــــا.

- يمكنك الاستعلام عن العلاوات الخمس عن طريق كتابة إما الرقم القومي للقائم بالصرف، أو كتابة الرقم التأميني.

- بعد ذلك قم بكتابة اسم الأم، ثم قم بالضغط على "أنا لست برنامج روبوت".

- بعد ذلك قم بإرسال الطلب لتتمكن من معرفة قيمة الزيادة المقررة ومواعيد الصرف.

والمستحقين للعلاوات الخمس هم كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015، مضيفة أن عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، حيث إن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي أوضحت أنّه سيتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولًا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية من يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيهًا، كما أنّ الأثر الرجعي الخاص بضم العلاوات والذي سيصرف بأثر رجعي 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوي، على أن يتم صرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو بدءًا من اليوم، وتصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

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