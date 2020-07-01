المنوفية تبدأ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال "سولك الجزيئي"

أعلن الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الشئون الصحية بالمنوفية، عن بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال المعطل "سولك الجزيئي"، ابتداء من اليوم 1/7/ 2020، وذلك للأطفال المقيدين خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 22/3/2018.

وأشار "الحفناوي" إلى أن الحملة تهدف لرفع الحالة المناعية للأطفال وضمان وقايتهم من المرض، حيث سيتم تطعيم الأطفال عن طريق أخذ جرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الأطفال المعطل سولك الجزيئي (0.1 سم حقنا في الطبقة الأولى بالجلد بالذراع الأيمن)، مؤكداً أن المستهدف من الحملة تطعيم 241 ألفا و901 طفلا.

وأكد أنه سيتم تطعيم الطفل الذي يحضر للوحدة الصحية أو مكتب الصحة في الفئة العمرية المحددة، بغض النظر عن الموقع الذي تم قيد الطفل به، موضحاً أنه قد تم التنبيه على جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة بتنظيم دخول الأهالي لعدم التزاحم بغرفة التطعيمات، مع التأكيد على الانتظار بالمواقع المخصصة وضرورة مراعاة التباعد بالمسافات المحددة.

حيث استقبلت الإدارة الصحية ببركة السبع في أول أيام الحملة 151 طفلا للتطعيم ضد شلل الأطفال المعطل سولك الجزيئي.

من جانبه شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة تذليل العقبات وتكاتف جميع الجهود لإنجاح الحملة من خلال توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق أهداف تلك الحملة وذلك لزيادة توعية المواطنين والحفاظ على صحة وسلامة الأطفال.