رئيس جامعة المنوفية يطمئن على إجراءات اليوم الأول في امتحانات النظري

حرص الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، على التواجد بين الطلاب في اليوم الأول لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية، وتفقد لجان الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم بالمجمع النظري للكليات.

وتأكد رئيس الجامعة، خلال جولته، من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وتوفير سبل الأمان الصحي للطلاب خلال فترة الامتحانات، ومسارات دخول الطلاب وخروجهم دون تكدس أو اختلاط، وتواجدهم قبل بدء الامتحانات بوقت كاف لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحراري عليهم، والتأكد من عدم وجود حالات مصابة، وفي حالة الاشتباه في أي حالات يتم اتخاذ اللازم عن طريق الفريق الطبي المتواجد.

كما تابع رئيس الجامعة، وجود معقمات لليدين بالقرب من اللجان واستخدام بخاخات كحولية، وعدم السماح بدخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات.

وتفقد رئيس الجامعة، اللجان للاطمئنان على الطلاب، وتفقد أوراق الأسئلة، وتوزيع الطلاب في اللجان على مسافات بينية كبيرة، وتوفير التهوية اللازمة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والمراقبين والملاحظين.

واختتم رئيس الجامعة جولته بتوجيه الشكر لكل من ساهم فى تطبيق الإجراءات، وتواجد الفريق الطبى وسيارة إسعاف مجهزة، وتواجد الأمن الداخلى والقيام بعملهم على أكمل وجه وعدم حدوث أى مشاكل، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

رافق رئيس الجامعة فى جولته، الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة مدني عميد الآداب، والدكتور عادل نصار عميد العلوم، ووكلاء الكليتين للتعليم والطلاب، والمحاسب جلال عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمدير العام للإدارة الطبية، ومدير عام الأمن الداخلي بالجامعة.