انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية بجامعة المنوفية

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية بجامعة المنوفية، حيث بدأ توافد الطلاب منذ الصباح الباكر، وقبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل، من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

وحرصت إدارة الجامعة على تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تركيب بوابات تعقيم على المداخل وتواجد فريق طبي لقياس درجات الحرارة للطلاب وجميع المتواجدين، مع اتخاذ المسافات البينية اللازمة لتجنب التزاحم.