التموين: توريد 19 مليون كمامة مطابقة للمواصفات بنهاية يوليو

قال أحمد كمال مساعد وزير التموين، إن الوزارة تفاوضت مع الموردين، بشأن توزيع الكمامات القماشية الواقية.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "بها أفضل المواصفات الفنية المعتمدة من هيئة المواصفات، والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعية، والسعر الذي وصلنا به للمستهلك هو 8.5 جنيه، وهو أقل بكثير من أسعار الكمامات بنفس المواصفات في الأسواق الخارجية، وطرحناها بسعر التكلفة".

وتابع: "غدًا سيشهد توريد 250 ألف كمامة، وبنهاية شهر يوليو نكون وصلنا إلى 19 مليون جنيه، وهناك تفاوض مع مجموعة أخرى من الموردين بنفس المواصفات والجودة، بأسعار تتراوح ما بين 6 جنيهات و10 جنيهات".