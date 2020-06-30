2 لكل بطاقة.. أسعار ومواصفات كمامات التموين المقرر صرفها بدء من يوليو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف كمامات قماشية على حصة التموين الشهرية، بدء من شهر يوليو، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإنتاج الحربي.

وتستعرض "الوطن"، أسعار وآلية صرف الكمامات والمواصفات الخاصة بها، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أسعار وآلية صرف الكمامات القماش

حددت وزارة التموين آلية صرف الكمامة القماش على البطاقة التموينية بواقع كمامتين لكل بطاقة تموين، كما تم التوصل إلى السعر النهائي بعد التفاوض والاتفاق بين هيئة الشراء الموحد والموردين ببيع الكمامات بسعر 8.5 جنيها للكمامة الواحدة للمستهلك النهائي.

مواصفات الكمامة القماش المطروحة على بطاقة التموين

- الكمامات المطروحة تسمح بسهولة التنفس.

- مزوده بفلتر لطرد السوائل والرذاذ.

- بها معالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات.

- لا تسبب الأذى أو الحساسية للبشره.

- قابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة.

- كما أنه مدون عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الإستخدام ومنها أن يبدأ استخدمها للمرة الأولى بعد غسلها ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60 درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.