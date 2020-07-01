الكمامة بـ 8.5 جنيه على بطاقات التموين.. والتطبيق اليوم

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستبدأ من اليوم توفير الكمامات القماشية الواقية على البطاقات التموينية، بسعر 8 جنيهات ونصف الجنيه للكمامة، بحد أقصى كمامتين لكل بطاقة تموينية.

وشدد «المصيلحى»، أمس، على أن الأسعار التى تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، وبعد التفاوض، تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر8.5 جنيه للمستهلك النهائى.

وأكد الوزير أن قاعدة بيانات البطاقات التموينية تضم ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية؛ لضمان سرعة التوزيع والنفاذ إلى أنحاء الجمهورية كافة. وأشار «المصيلحى» إلى أنه جارٍ الاتفاق على توريد أنواع أخرى، مع المحافظة على الجودة، بسعر يتراوح بين 6 و10 جنيهات، مع التأكيد على أن كل الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات.