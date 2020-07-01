التموين تطلق خدمات البطاقات الإلكترونية من اليوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميًا، إطلاق خدمات البطاقات التموينية الجديدة على موقع دعم مصر.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ الوزارة نفذت استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.

وأشار المصيلحي إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر، بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحة قبل ذلك، مثل النقل من محافظه لأخرى، والفصل الاجتماعي، وإعادة إرسال الرقم السري، والخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقا في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

وكشف المصيلحي عن الانتهاء من افتتاح 200 مركز خدمة مطورة لتقديم الخدمات التموينية، ويوجد 50 مركز خدمة مطور جار افتتاحها وتشغليها، وكذا 50 مركزا جار تطويرها، فضلا عن معاينة وإعداد تصميمات هندسية لـ80 مكتبا جديدا لتحويلها لمراكز خدمة مطورة أيضا.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، أنّم تم زيادة الأمان بالنسبة للمواطن على موقع دعم مصر بتخصيص "رقم سري" لمرة واحدة لكل طلب، لضمان أنّ المواطن صاحب البطاقة هو من يطلب خدماته.

وطالب مدكور، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بضرورة إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لتسهيل التعامل ووصول الرسائل على هاتفه الخاص، مشيرا إلى إدخال 10 ملايين مواطن من أصحاب البطاقات التموينية لهواتفهم.

ويمكن الدخول على الموقع من الرابط الآتي:

http://www.tamwin.com

وتناشد وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية استكمال تسجيل رقم الهاتف الخاص بهم على الموقع، لإمكانية الاستفادة من الخدمات التموينية المتاحة حفاظا على حقوقهم التموينية.