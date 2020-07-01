صور.. الكنيسة تحتفل بذكرى قديسين بدير البراموس والبابا يطيب جسديهما

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، الموافق 24 بؤونه في التقويم القبطي، بتذكار استشهاد القديس القوي أنبا موسى الذي استشهد عام 407 ميلادية، كما تحتفل أيضا في نفس اليوم، بتذكار وفاة القديس إيسيذوروس الملقب بـ"قس القلالي" والذي توفي عام 397 ميلادية، وهو الأب الروحي للقديس موسى الأسود.

وبتلك المناسبة طيب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الأساقفة، جسدي القديسين أنبا إيسيذوروس قس القلالي، والقوي أنبا موسى في دير السيدة العذراء (البراموس) بوادي النطرون.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن القديسين تحوي جسديهما مقصورة واحدة بالكنيسة الأثرية بدير البراموس.