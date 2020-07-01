تعرف على جدول سينما "زاوية" الأسبوعي وضوابط استقبال الجمهور

أعلنت سينما زاوية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" استئناف عملها مجددًا وفتح أبوابها أمام الجمهور، وذلك بعد انقطاع دام لمدة ثلاثة أشهر، إذ وضعت السينما بعض الضوابط والإجراءات لتنظيم دخول الزائرين وفقًا للإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد

وأعلنت زاوية جدول عروضها الأسبوعي حتى يوم الثلاثاء المقبل ومواعيد الحفلات وأسعار التذاكر على النحو التالي:

فيلم ستموت في العشرين

الفيلم مترجم إلى الإنجليزية، ويعرض ابتداءً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل الساعة 1:30 ظهرًا، و4:30 عصرًا، و7:30 مساءً، وسعر تذكرة الدخول 50 جنيهًا.

فيلم O Beautiful Night

الفيلم مترجم إلى العربية، ويعرض ابتداءً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل الساعة 1 ظهرًا، و4 عصرًا، و7 مساءً، وسعر تذكرة الدخول 50 جنيهًا.

وأعلنت السينما أنّه من المقرر عرض فيلم "إن شئت كما في السماء" قريبًا.

ضوابط دخول سينما زاوية

- يجب ارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد في السينما، إلا في حالة تناول المشروبات والفشار داخل قاعة السينما.

- الطريقة الأمثل للحجز هي الدفع والحجز أون لاين من خلال موقع السينما.

- في حالة عدم تمكنكم من الحجز أونلاين يمكنكم الحجز من خلال شباك التذاكر ولكن يفضل إحضار المبلغ "قيمة التذكرة" بالضبط للحد والتقليل من تبادل العملات الورقية بينكم وبين شباك التذاكر.

الجلوس

- 25% فقط من إجمالي عدد المقاعد متاحة للحجز في القاعتين، بحد أقصى مقعدين بجانب بعض يجب حجزهم من نفس الشخص من خلال شباك التذاكر وليس أونلاين، ولا يوجد جلوس حر ويجب الالتزام بالمقعد المختار.

- يسمح بدخول السينما وليس القاعة قبل موعد العرض بـ15 دقيقة فقط.

- منطقة الكافيتريا لم تعد منطقة للجلوس، والتواجد فيها يقتصر على الشراء من الكافيتريا فقط لمن معهم تذكرة السينما.

- سيتم إخلاء منطقة الكافيتريا من الكراسي والطاولات، ويمكن تواجد 10 أشخاص فقط بحد أقصى في المكان، مع الالتزام بعلامات التباعد الموضحة على الأرض.

- طوابير الدخول والحجز يتم تحديدهم بناءً على العلامات الموضحة على الأرض للالتزام بقواعد التباعد.

- يقتصر دخول دورات المياه على شخص واحد فقط في المرة.

- سيتم توفير معقمات اليدين في مناطق متعددة داخل السينما ويجب استخدامها بشكل دوري.

- سيتم اتخاذ إجراءات تعقيم بشكل دوري لكل من القاعات ودورات المياه والكافيتريا.