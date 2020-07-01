"المصرية الألمانية" تتفق على جدول زمني لأعمال المتحف الآتوني بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
05:31 م | الأربعاء 01 يوليو 2020
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ ، الاجتماع الذي عقدته اللجنة المصرية الألمانية العليا لتسيير الأعمال الخاصة بالمتحف الآتوني عبر تقنية "فيديو كونفرانس".
جاء ذلك بحضور، السفير ماجد مصلح، المشرف العام علي إدارة المنظمات الدولية والتعاون الدولي بوزارة السياحة والآثار، والدكتور أحمد حميدة مدير المتحف، والدكتورة رشا المهدي مقررة المجلس القومي للمرآه، وعدد من أعضاء لجنة أصحاب المصالح (الجهات الشريكة) الخاصة بالمتحف الآتوني.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الانتهاء من المتحف الآتوني من شأنه أن يعيد وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وسيساهم بشكل كبير في رفع الوعي الثقافي والأثري لدى المجتمع المنياوي، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.
وقال دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، إن إنجاز المتحف الآتوني يعد حلم لكل مواطن منياوي، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاجتماعات، والزيارات الميدانية على أرض الواقع حتى انتهاء المرحلة الثالثة من أعمال المتحف.
وأشاد السفير ماجد مصلح، بالمجهودات والمتابعة الدائمة والمستمرة من قبل المحافظ، لأعمال المتحف، خاصة فيما يتعلق بخطوات استكمال أعمال المرحلة الثالثة ودفع العمل بها.
وأوضح الدكتور أحمد حميدة، مدير المتحف الآتوني، أن اللجنة اتفقت على وضع الإطار الزمني للانتهاء من المتحف، إضافة إلى وضع التصور النهائي لسيناريو العرض المتحفي، وتحديد الدور المطلوب من لجنة أصحاب المصالح "الجهات الشريكة".