"المصرية الألمانية" تتفق على جدول زمني لأعمال المتحف الآتوني بالمنيا

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ ، الاجتماع الذي عقدته اللجنة المصرية الألمانية العليا لتسيير الأعمال الخاصة بالمتحف الآتوني عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

جاء ذلك بحضور، السفير ماجد مصلح، المشرف العام علي إدارة المنظمات الدولية والتعاون الدولي بوزارة السياحة والآثار، والدكتور أحمد حميدة مدير المتحف، والدكتورة رشا المهدي مقررة المجلس القومي للمرآه، وعدد من أعضاء لجنة أصحاب المصالح (الجهات الشريكة) الخاصة بالمتحف الآتوني.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الانتهاء من المتحف الآتوني من شأنه أن يعيد وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وسيساهم بشكل كبير في رفع الوعي الثقافي والأثري لدى المجتمع المنياوي، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.

وقال دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، إن إنجاز المتحف الآتوني يعد حلم لكل مواطن منياوي، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاجتماعات، والزيارات الميدانية على أرض الواقع حتى انتهاء المرحلة الثالثة من أعمال المتحف.

وأشاد السفير ماجد مصلح، بالمجهودات والمتابعة الدائمة والمستمرة من قبل المحافظ، لأعمال المتحف، خاصة فيما يتعلق بخطوات استكمال أعمال المرحلة الثالثة ودفع العمل بها.

وأوضح الدكتور أحمد حميدة، مدير المتحف الآتوني، أن اللجنة اتفقت على وضع الإطار الزمني للانتهاء من المتحف، إضافة إلى وضع التصور النهائي لسيناريو العرض المتحفي، وتحديد الدور المطلوب من لجنة أصحاب المصالح "الجهات الشريكة".