"الصحة العالمية": مصابو كورونا وصلوا لـ 10 ملايين حالة في العالم

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن عدد الحالات المصابة بكورونا حول العالم بلغ 10 ملايين حالة فيما بلغت حالات الوفاة 500 ألف حالة.

وقال المنظري، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عقد اليوم عبر تقتنية الفيديو كونفرنس: "مر 6 شهور على تسجيل إصابات جماعية بكوفيد-19.. التعايش لا يعنى عدم مراعاة التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن هناك 3 بلدان في إقليم شرق المتوسط سجلت 50 % من الإصابات، مضيفا: "أن هذه المرحلة تثير قلقاً بالغا.. بينما تبدأ المتاجر والمطاعم والمساجد والشركات والمطارات والأماكن العامة الأخرى في فتح أبوابها، علينا أن نكون أكثر يقظة وحذراً من أي وقت مضى، لقد تجاوز عدد الإصابات المليون، ومات مئات الآلاف، ولا يزال الكثيرون معرضين للخطر في الإقليم ويجب علينا عدم التراخي".

وأكد: "في الواقع، تشهد العديد من البلدان التي ترفع القيود زيادة ملحوظة في عدد الحالات، مما يدل على الحاجة إلى التعجيل بتدابير الاستجابة في مجال الصحة العامة ويجب على المجتمعات المحلية التيقُّظ والقيام بدور رئيسي في الحفاظ على سلامتها وسلامة بلدانها".