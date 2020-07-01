اليوم.. الجامع الأزهر يواصل اختبارات أئمة القبلة

عقد الجامع الأزهر، اليوم، اختبارات المجموعة الثانية من التقدمين لمسابقة أئمة القبلة والتي سبق الإعلان عنها بتاريخ 2 ديسمبر 2019 م.

وقال الجامع الأزهر إن ذلك وفقًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بضرورة تحري الدقة في اختيار أئمة القبلة بالجامع الأزهر.

وتشكَّلت لجان الاختبار من نخبة من أساتذة متخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر كليات القرآن الكريم وعلومه، وأصول الدين، والشريعة والقانون، وكذلك أعضاء من لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، وأعضاء من إذاعة القرآن الكريم.

وسبق أن عُقِدت اختبارات المجموعة الأولى من المتسابقين أول أمس الإثنين 8 من ذي القعدة 1440هـ الموافق 29 يونيو 2020م.