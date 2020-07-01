بعد 120 يوم عمل.. مدير عزل العجمي ترفض الراحة وتستلم منصبها الجديد

رغم استمرارها في عملها كمدير لمستشفى العجمي العام للحجر الصحي في الإسكندرية، لمدة 120 يوما، أصرت الدكتورة ميرفت السيد، اليوم الأربعاء، على التوجه مباشرة لاستلام عملها الجديد كوكيل مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، وذلك بعد صدور قرار وزيرة الصحة بتوليها المنصب منذ أيام.

وعملت "الوطن"، أن الطبيبة خرجت من المستشفى، اليوم، واتجهت مباشرة إلى مديرية الشئون الصحية لاستلام عملها الجديد فوراً لاستكمال أداء مسيرتها الطبية والتي بدأتها منذ توليها إدارة الحجر الصحي، خاصة وأنها من الأطباء الذين رفضوا الخروج إلى منازلهم إلا بعد انتهاء فيروس كورونا المستجد، حيث استلمت فورا عملها في منصبها الجديد كوكيل المديرية.