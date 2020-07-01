أحمد سعد يثير حيرة جمهوره بشأن أحدث أغنياته: "فرايحي ولا حزين؟"

أثار المطرب أحمد سعد، حيرة جمهوره عن طبيعة أغنيته الجديدة، التي يعتزم طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر سعد صورة له عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، وتساءل من خلالها قائلاً: "تفتكروا الأغنية اللي جاية فرايحي ولا حزين؟ وتنوعت تعليقات الجمهور ما بين رغبة بعضهم في طرحه لأغنية حزينة، وآخرون يريدون أغنية سريعة.

وكان المطرب أحمد سعد، أعلن تأجيل أغنيته التي تجمعه مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، بسبب خلاف الأخير مع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وذلك حسبما أوضح في مقطع مصور نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.