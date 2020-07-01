بثلاث ورديات.. غزل المحلة تعلن عودة العمل بداية من السبت المقبل

أصدر مجلس إدارة شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، بيانا إعلاميا، يفيد عودة جميع العاملين بالشركة إلى العمل، اعتبارا من يوم السبت القادم، تطبيقا لخطة الدولة لزيادة الإنتاج ورفع الحظر تدريجيا، مع أخذ كل الاحتياطات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأعلن البيان الصادر من الشركة برئاسة المهندس أشرف عزت رئيس مجلس الإدارة، عودة جميع العاملين اعتبارا من يوم السبت الموافق 4/7/2020، مع استثناء المرأة الحامل أو التي تعول أطفالا أقل من 12 عاما.

كما استثنت الشركة العامل المصاب بفيروس كورونا، أو العامل المخالط لمصاب، بمنحهم إجازة استثنائية لمدة 14 يوما تزداد حسب الحالة المرضية والشهادة المعتمدة المقدمة في هذا الشأن مع تقديم ما يثبت ذلك.

وأكد البيان، على منح المصاب بأي أمراض مزمنة متقدمة مثل "الأورام التى تعالج بالكيماوى - الفشل الكلوي - الروماتيود - القلب - الكبد - أمراض الدم - سرطان الدم - نقص الصفائح الدموية"، إجازة استثنائية لحين تعليمات أخرى.

وكشف بيان شركة غزل المحلة، على انتظام العمل بالأقسام الأنتاجية بنظام الثلاث ورديات كما كان قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، ويكون العمل كالتالي "الوردية الأولى تعمل من الساعة 7.30 صباحا إلى الساعة 3.30 مساءا، والوردية الثانية تعمل 3.30 مساءا إلى 10.30 مساء، والوردية الثالثة تعمل من 10.30 مساءا إلى 7.30 صباحا.

كما أعلنت الشركة في بيانها احتساب ساعتين إضافي للوردية الثالثة لظروف الحظر، كما يقوم قطاع تنظيم العمل داخل قطاعه من حيث المواعيد بما لا يتعارض مع النظام العام ويكون التغيير أسبوعيا بكل قطاع.

كان مجلس إدارة شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، قد قرر في وقت سابق عودة العمال المقيمين بجميع المحافظات وقرى محافظة الغربية، باستثناء عدة قرى منتشر فيها الفيروس طبقا للإجراءات الاحترازية اللازمة.