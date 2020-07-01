الانتهاء من 80% من أعمال محطة معالجة صرف صحي كفر نفرة ببركة السبع

تفقد صباح اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، محطة معالجة صرف صحي كفر نفرة البحري ببركة السبع، بطاقة 10 آلاف متر مكعب/يوم، وبتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 80% مدني.

وستخدم المحطة 10 قرى هي (كفر نفرة البحرى – كفر الشيخ طعيمة – كفر هلال – الحلامشة – كفر سبع الرجال – بنى غريان – كفر بنى غريان – طوخ طنبشا – مصطاى – كفر هورين)، ويستفيد منها 250 ألف نسمة.

ويأتي تطوير المحطة ضمن خطة المحافظة لتوفير مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة.

كان في استقبال المحافظ، المهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، والنائب هشام عبدالواحد عضو مجلس النواب.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمحطة، واستمع إلى شرح مختصر عن مراحل تشغيل المحطة بداية من استقبال المياه من المداخل والمصافي مروراً بالراسب الرملي وحتى مرحلة الكلور.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المحطة تتكون من (المدخل والمصافى – الراسب الرملى – أحواض R S.B – أحواض التركيز – أحواض التجفيف – بيارة التصافى والمياه المعادة – مبنى البلاورات – مبنى الكلور – مبنى المحولات والجهد المتوسط والمنخفض)، مؤكداً أنه تم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 80%، وجاري التجهيز للبدء في الأعمال الكهروميكانيكية، وسيتم نهو الأعمال في منتصف 2021.

كما أوضح المهندس رشدي عمر، أن إجمالي عدد مشروعات مياه الشرب المنفذة بمركز ومدينة بركة السبع، 3 مشروعات بطاقة 122 ألف متر مكعب/يوم، وبتكلفة 677 مليون جنيه، وكذا إجمالي مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها 25 مشروعا بطاقة 52.5 ألف متر مكعب/يوم وبتكلفة مليار و147 مليون جنيه.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها أهمها خدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تقديم كل الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.