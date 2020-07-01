عذبوه حتى الموت وصوروا الواقعة.. أشقاء يعاقبون أخاهم لإدمانه المخدرات

لفظ شاب مسجل جنائيا ومدمن مخدرات، أنفاسه الأخيرة، نتيجة قيام اثنين من أشقائه بمساعدة جارهما، بتعذيبه وتصوير ذلك على تلفوناتهم المحمولة، بسبب إدمانه وجرائمه وعدم قدرتهما على تحمل مضايقاته المستمرة لهما.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الرمل أول في الإسكندرية، بلاغا من أحد الأهالي يفيد وجود جثة داخل شقة في عقار بشارع النعناعي بمنطقة زيزينيا.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "ف.ح.ف.أ"، 25 عاما، عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، داخل إحدى غرف الشقة.

وتوجه فريق من النيابة العامة يضم المستشار عمر الركايبى، رئيس نيابة الرمل أول، وكامل مكرم، ومحمد يحي، ومنصور زعلوك، وأحمد زغلول، وكلاء النائب العام، إلى مسرح الجريمة.

وكشفت معاينة النيابة عن مفاجآت تؤكد وجود شبهة جنائية في الوفاة، بعدما تبين وجود كدمات وجروح وآثار تعذيب بجثة المتوفي، والعثور على شومة وجنزير أسفل سرير حجرة النوم.

وتمكنت النيابة العامة من كشف لغز الجريمة التي وقعت ومرتكبيها وهم كل من "م.ح.ف.أ" تاجر خردة، شقيق المجني عليه، و"ص.ح.ف.أ" 33 عاما، شقيقة المجني عليه، ربة منزل، وجارهما المدعو "م.م.أ.ع" 41 عاما، تاجر سمك.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه مسجل جنائيا واعتاد مضايقة أسرته وجيرانه.

وقال تاجر الخردة وشقيقته، إنهما اشتركا مع جارهما في احتجاز شقيقهما المذكور داخل الشقة، وتعذيبه بالضرب بـ"شومة" لمدة 3 أيام، بعد تقييده بجنزير وتعليقه في السقف.

وأكد المتهمون أمام النيابة العامة أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، وأنهم كانوا يريدون تأديبه وتهديده، لافتين إلى أنهم عندما أصيب بحالة إعياء بسبب الضرب أحضروا له طبيبا في المنزل إلا أنهم فوجئوا بوفاته بعدها بيومين.

أمرت النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمود الغايش، المحام العام لنيابات شرق الإسكندرية، بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وتشريح جثة المتوفي، والتحفظ على هواتف المتهمين والتي تحوي مقاطع فيديو لتعذيب المجني عليه.