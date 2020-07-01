غلق جزئي لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 4 أيام دون تعطيل لحركة المرور

أعلنت محافظة الجيزة، ممثلة في الإدارة العامة لمرور الجيزة، البدء في نقل المرافق (غاز طبيعى)، المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع"، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو أنفاق الخط الرابع.

وأكدت المحافظة، أن النقل يستلزم إجراء قطع عرضي لشارع الهرم على النحو التالى:

غلق جزئي لشارع الهرم بالاتجاهين أمام مول زيزينيا (كارفور)، محيط منطقة المطبعة، بدون تعطيل حركة المرور لمدة (4أيام)، ابتداء من صباح غدا الخميس، حتى صباح الأحد الموافق 5/7/2020، على أن يكون العمل أبتداء من الساعة 12 صباحا، حتى الساعة 5 صباحا فقط، طوال فترة الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال، وسرعة رد الشىء إلى أصله، عقب انتهاء الأعمال، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت اللواحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لتيسير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين، بضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية، وتعليمات رجال المرور، لتفادي أي إعاقات مرورية.