تجهيز استراحات ملاحظين لجان الثانوية العامة بإدارة طور سيناء التعليمية

قام أحمد غيث، مدير عام إدارة الطور التعليمية بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لوقوف على مدى جاهزية الاستراحات الخاصة بأعضاء لجان الثانوية العامة بإدارة الطور.

وقال مدير إدارة الطور، أنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات، وتطهيرها وتعقيمها، وفرشها، وتزويدها بكافة احتياجات المعيشة، لتكون جاهزة لاستقبال المراقبين بداية من يوم الخميس المقبل.

وأكد مدير الإدارة، أنه سيتم تعقيم الاستراحات يوميًا، تنفيذًا للتعليمات الوزارية، حرصًا على صحة وسلامة الملاحظين، موضحًا أن إدارة الطور بها استراحتين، احداهما بمدرسة الأهرام الرسمية للغات، وتضم 110 سرير، وهي خاصة بالرجال، والثانية بالمدرسة الفكرية وتضم 15 سرير، وهي خاصة بالسيدات.

وأشار إلى أن إدارة الطور تحتوي على لجنتين لامتحانات الثانوية العامة، إحداهما بمدرسة الزهور الثانوية، وتضم 180 طالبة، والأخرى بمدرسة الأمل الرسمية للغات، وتضم 162 طالبا.