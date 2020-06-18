قافلة طبية مجانية بمستشفى طور سيناء السبت

أعلنت مديرة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، تنظيم قافلة طبية مجانية بمستشفى الطور العام، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري وحتى الخميس المقبل، وفقًا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع كلية طب الزقازيق وجامعة عين شمس ومعهد القلب.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم 13 تخصصا طبيا، وهي: جراحة عامة، وأشعة تشخيصية، وجراحة عظام، وباطنة عامة، وطب الأطفال، وجراحة التجميل، والأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي والكبد، وجراحة المسالك البولية، والباطنة والكلى، والطب النفسي، والتخدير والرعاية المركزة، وجراحة القلب، وأمراض القلب.

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيجرى توقيع الكشف وإجراء كافة الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة، لجميع المرضي بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية .