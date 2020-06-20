قبل افتتاحها.. رئيس طور سيناء يتابع المزرعة المتكاملة بقرية الوادي

قام أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء، اليوم، بجولة تفقدية لمزرعة 30 يونيو بقرية الوادي، للوقوف على مراحل التنفيذ بها.

وقال رئيس المدينة، إن المزرعة تقام على مساحة 100 فدان، بتكلفة تتعدى 40 مليون جنيه، تحت إشراف وتنفيذ منطقة تعمير جنوب سيناء، لتوفير فرص عمل لمواطني القرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والسمكية لمدينة الطور بالكامل.

وأوضح رئيس المدينة، أن المزرعة تضم 8 أحواض سمكية وصوب زراعية، ومزرعة لتربية الأغنام، ونخيل وأشجار فاكهة، كما سيضمن المشروع ثلاجة لحفظ الأسماك، موجها بمضاعفة الجهود، لسرعة الانتهاء من المشروع تمهيدًا لافتتاحه في نهاية الشهر المقبل.