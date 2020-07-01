جامعة دمياط تبدأ امتحانات الفرق النهائية بإجراءات احترازية مشددة

تفقد، اليوم الأربعاء، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، أعمال امتحانات الفرق النهائية بكلية التربية النوعية، برفقة الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

واطمئن رئيس الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب، من حيث مسافات التباعد الاجتماعي، وتوفير بوابات التعقيم الذاتية، وأجهزة الكشف عن الحرارة، ومعقمات الأيدي.

جدير بالذكر، أن امتحانات الفرق النهائية والتي يؤديها 6009 طلاب وطالبات، قد بدأت اليوم بناءً على الجداول التي تم وضعها وإعلانها مسبقًا من قبل كليات الجامعة المختلفة.